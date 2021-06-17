Госдепартамент осудил задержание представителей редакции газеты "Пинго жибао" в Гонконге

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США осуждает задержание в четверг утром пяти сотрудников руководства редакции оппозиционной гонконгской газеты "Пинго жибао" (Apple Daily). Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

В полиции Гонконга ранее поясняли, что обыски в редакции "Пинго жибао" связаны с публикациями, призывающими к санкциям в отношении Пекина и нарушающими закон о национальной безопасности.

"Мы решительно осуждаем арест пяти сотрудников руководства Apple Daily и ее головной компании Next Digital и призываем к их немедленному освобождению. Мы глубоко обеспокоены избирательным использованием властями Гонконга закона о национальной безопасности для произвольного преследования медиаорганизаций. Обвинения, цитирую, в сговоре с иностранным государством или с внешними элементами с целью угрозы национальной безопасности, представляются полностью политически мотивированными. Мы сожалеем о заявлении представителя полиции Гонконга о том, что статьи, опубликованные в Apple Daily, являются доказательством того, что они называют, цитирую, сговором с иностранными силами", - утверждал дипломат.

"Мы призываем власти прекратить нападки на независимые и свободные СМИ, усилия по подавлению свободы СМИ и ограничению свободного потока информации", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы обеспокоены активизацией усилий властей по использованию закона о национальной безопасности в качестве инструмента для подавления независимых СМИ, замалчивания инакомыслия и нарушения свободы слова", - добавил Прайс. По его версии, данные действия якобы "подрывают обязательства Пекина" в рамках объединенной китайско-британской совместной декларации. Она была подписана в 1984 году и определяла порядок передачи Гонконга, который на тот момент был владением Великобритании, Китаю.

Ситуация в Гонконге

Согласно положениям документа, с 1 июля 1997 года в соответствии с концепцией "одна страна - две системы" правительство КНР стало отвечать за внешнюю политику и оборону территории. Гонконг в значительной степени пользуется правом на самоуправление: осуществляет административную, законодательную и судебную власть. Великобритания и другие страны Запада обвиняют Пекин в том, что он нарушил декларацию, начав реформировать систему выборов в Гонконге и приняв закон о нацбезопасности. Китай объясняет эти меры необходимостью борьбы с сепаратизмом, терроризмом и подрывом государственной власти и предостерегает иностранные государства от вмешательства во внутреннюю политику КНР.

Полицейская операция, в которой участвовало около 500 сотрудников правоохранительных органов, была проведена в здании медиахолдинга Next Digital Media, принадлежащего арестованному в конце прошлого года оппозиционному магнату Джимми Лаю. Среди задержанных - главный редактор газеты "Пинго жибао" Райн Ло. В связи с этими событиями на Гонконгской фондовой бирже были приостановлены торги акциями Next Digital Media.