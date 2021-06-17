Глава МИД Украины назвал Донбасс ключевой темой переговоров Зеленского и Байдена в июле

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Вопрос привлечения США к урегулированию в Донбассе станет ключевым во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и его переговоров с американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы вошли в стадию подготовки визита. Безусловно, тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе будет ключевой во время визита. Там будет много других тем, но эта тема номер один", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Ранее Кулеба заявлял, что визит Зеленского в США по приглашению Байдена планируется в конце июля.

Поддерка Украины

Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Женеве был на стороне Украины и выступил в поддержку ее территориальной целостности, заявил Кулеба.

"Президент Байден [на встрече с Путиным] был однозначно на стороне Украины. <...> Байден четко заявил Путину о том, что он твердо и стойко стоит на защите территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал он.

Кулеба также сообщил, что уже провел разговор с заместителем госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд, которая, по словам министра, "детально проинформировала его о содержании разговора двух лидеров, в том числе об Украине" и выразила поддержку республике. "Она заверила, что ни президент Байден, ни вся команда не будут отступать от правила "Никаких договоренностей об Украине без Украины", - указал глава МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и США на встрече в Женеве не обсуждали углубленно тему Украины, она была обозначена в арсенале проблем. Он также отметил, что тема вступления Украины в Североатлантический альянс - это то, за чем Россия пристально наблюдает и то, что является для РФ "действительно той самой красной линией", о которых неоднократно говорил Путин.