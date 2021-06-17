Парламент Черногории утвердил отставку министра юстиции за высказывания о Сребренице

БЕЛГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Скупщина (однопалатный парламент) Черногории подтвердила в четверг отставку министра юстиции, прав человека и прав нацменьшинств Владимира Лепосавича из-за его высказываний о событиях в Сребренице в годы войны 1992-1995. Трансляцию заседания вела пресс-служба парламента.

Отставку Лепосавича подержали 43 депутата из 81, 27 выступили против, 10 воздержались. Парламент также принял резолюцию о запрете отрицания геноцида в Сребренице. После принятия решения коалиция Демократический фронт объявила о бойкоте работы парламента и призвала к формированию новой правящей коалиции.

Ранее премьер Черногории Здравко Кривокапич потребовал отставки главы Минюста. Это произошло после того, как Лепосавич, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что только тогда признает геноцид в Сребренице, когда это будет однозначно доказано.

Черногория, которая в 2017 году вступила в НАТО, обязана разделять позицию Запада по югославскому конфликту. Многонациональный народ страны был вовлечен в этот конфликт, и в обществе до сих пор нет согласия по этому вопросу.

Во время войны Сребреницу заняли боснийские мусульмане, которые, по некоторым данным, уничтожили там несколько тысяч сербов. В 1993 году Совет Безопасности ООН объявил город демилитаризованной зоной, но миротворцы не разоружили бошняков. В 1995 году туда вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, организовавшего эвакуацию мусульман. По информации западных СМИ, эвакуация сопровождалась массовыми расстрелами, были убиты до 8 тыс. бошняков. Ряд историков полагает, что эти сообщения были фальсифицированы с целью оправдать интервенцию НАТО.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к нему почти 20 человек, главным образом сербов. В феврале 2007 года убийства в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ, в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН с осуждением "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице". В числе воздержавшихся при голосовании стран были Ангола, Венесуэла, Китай и Нигерия.