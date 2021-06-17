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Пандемия COVID-19

В посольстве США в Кабуле произошла вспышка коронавируса

Один из местных сотрудников дипломатического представительства погиб, заявили в Госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Вспышка новой коронавирусной инфекции зафиксирована в американском посольстве в Афганистане, что привело к смерти одного из местных сотрудников дипломатического представительства. Об этом в четверг на брифинге сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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В этой ситуации, отметил он, руководство посольства приняло решение о переводе сотрудников на дистанционный формат работы и обязало их "придерживаться социальной дистанции, соблюдать масочный режим и другие необходимые меры". Прайс не стал раскрывать число заразившихся, но указал, что абсолютное большинство из инфицированных не были вакцинированы или не прошли эту процедуру до конца.

В четверг исполняющий обязанности главы афганского общества Красного Полумесяца Нилаб Мобарез заявил, что борьба с коронавирусом в стране находится в "критической точке". В этот же день власти Афганистана сообщили о 2 313 новых случаях заражения коронавирусом и смерти 101 человек. Общее число заразившихся превысило 98 тыс. человек, число летальных исходов достигло 3,9 тыс.

Теги
АфганистанСШАПандемия COVID-19
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