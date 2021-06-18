Дом моды Dior показал в Афинах новую коллекцию, посвященную 200-летию греческой революции

АФИНЫ, 18 июня. /ТАСС/. Французский модный дом Dior показал в Афинах новую коллекцию под названием Cruise 2022, посвященную 200-летию греческой революции. Шоу "Dior celebrates Greece" ("Диор отмечает праздник Греции") состоялось на знаменитом историческом афинском беломраморном стадионе "Панатинаикос", где в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

Приглашение на модный показ получили лишь 400 гостей со всего мира, поскольку из-за ковидных ограничений Dior решил пригласить только постоянных клиентов, мастеров и художников, которые работали с ним в прошлом или работают с ним в настоящее время, а также представителей музеев, чьи экспонаты послужили источником вдохновения для коллекции на тему греческой национально-освободительной коллекции 1821-1829 годов. Приглашения на показ отправлялись напрямую из штаб-квартиры модного дома в Париже.

Среди приглашенных были президент Греции Катерина Сакелларопулу, супруга премьер-министра Греции Марева Грабовски-Мицотакис, президент "Элпиды" ("Надежды") - "Общества друзей детей, страдающих от рака", посол доброй воли ЮНЕСКО, меценат Марианна Вардиноянни, министр культуры и спорта Греции Лина Мендони и председатель комитета "Греция 2021" Яна Ангелопулу, занимающаяся мероприятиями празднования двухсотлетия греческой революции. Присутствовали также дизайнеры и модные блогеры, а также вездесущие фотографы, старавшиеся запечатлеть всех знаменитостей.

Как отмечает газета Iefimerida, шоу вышло за узкие рамки модного показа, поскольку французский дом создал его "в честь 200-летия начала греческой революции и роли Греции в формировании европейской культуры". Созданные для дефиле одеяния воздают почести превосходному ноу-хау греков в ткачестве, вышивке, шелке и ювелирном искусстве с элементами эстетической ценности и качества. Греческие дизайнеры и художники со всех уголков страны - от Эпира и Аргоса до Крита и островов Эгейского моря, сотрудничали с Dior, чтобы коллекция Dior Cruise 2022 показала ценность традиционных местных ремесел, а также древнегреческую эстетику, подчеркивает издание.

Показ проходил на стадионе с зажженными факелами под звуки оркестра, а в конце шоу небо над стадионом озарил красочный фейерверк.

Модный дом Dior отметил, что для этого мероприятия он тесно сотрудничал с греческими археологами и компетентными местными властями, чтобы "обеспечить уважение к монументу и полную сохранность исторического стадиона". Трансляция грандиозного показа шла в прямом эфире в интернете, а для сотен жителей Афин его демонстрировали на больших экранах в парке Культурного центра имени известного греческого магната-судовладельца Ставроса Ниархоса.

Фотосъемка на археологических объектах

Для продвижения новой коллекции французский дом моды получил разрешение на фотосъемку на Акрополе, где он уже проводил историческую фотосессию в 1951 году. Центральный археологический совет, без разрешения которого запрещено проводить какие-либо мероприятия на археологических объектах Греции, одобрил единогласно также фотосъемку Dior в древнем театре "Одеон Герода Аттика"(Иродион) у подножия Акрополя, на Древней Агоре, в храме Посейдона на мысе Сунион и в храме на развалинах древней Немеи на полуострове Пелопоннес.

В свою очередь министерство туризма Греции подчеркнуло, что фотосъемка Dior в Греции является важным событием, "поскольку снимки будут размещены в крупных международных СМИ и будут способствовать рекламе Греции за рубежом и развитию туризма".