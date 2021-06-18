В Мексике власти обнаружили трейлер с крупной партией похищенных боеприпасов

МЕХИКО, 18 июня. /ТАСС/. Представители властей Мексики обнаружили в центральном штате Гуанахуато брошенный трейлер с крупным грузом патронов. Об этом сообщила в четверг вечером в Twitter Национальная гвардия республики.

"Согласно предварительным данным, это имеет отношение к двум перевозившим боеприпасы трейлерам, которые были угнаны в этом же регионе", - говорится в записи. Грузовики, которые должны были доставить более 7 млн произведенных в Мексике патронов в США, были похищены ранее в текущем месяце. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту случившегося, однако пока сведений о задержании подозреваемых обнародовано не было.

На протяжении последних нескольких лет в Гуанахуато сохраняется очень сложное положение в сфере безопасности, регион занимает одно из первых мест в стране по числу умышленных убийств. В апреле эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов республики в список 50 самых опасных в мире по итогам 2020 года. Возглавил рейтинг находящийся в Гуанахуато город Селайя.