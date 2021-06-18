Сенат США одобрил кандидатуру главы управления Белого дома по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг одобрил назначение Криса Инглиса на должность директора управления Белого дома по кибербезопасности. Об этом сообщила газета Politico.

Она напоминает, что ранее за кандидатуру Инглиса проголосовал профильный комитет верхней палаты Конгресса.

Инглис, бывший первый заместитель главы Агентства национальной безопасности США, "будет координировать разрозненную работу ведомств в данной сфере и курировать формирование стратегии цифровой защиты", отмечает газета.

Конгресс, однако, не определил точный перечень полномочий главы управления. Инглису предстоит координировать свою работу с заместителем помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.