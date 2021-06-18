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Президент ФРГ: сохранение памяти о войне Германии против СССР является обязанностью немцев

Никто не потерял в этой войне больше людей, чем народы Советского Союза, указал Франк-Вальтер Штайнмайер

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Сохранение памяти о войне, развязанной нацистской Германией против СССР, является обязанностью для немцев. Об этом заявил в пятницу в Берлине президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, открывая выставку под открытым небом "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне". В церемонии открытия приняли участие дипломаты, включая посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, представители общественных организаций.

"Никто не потерял в этой войне больше людей, чем народы Советского Союза. И все же эти миллионы жизней не настолько глубоко укоренены в нашей коллективной памяти, как того требуют перенесенные ими страдания и наша ответственность", - сказал Штайнмайер. "Сохранение памяти об этом аде, абсолютной вражде и бесчеловечности другого - сохранение этой памяти остается для нас, немцев, обязанностью и предостережением миру", - считает он.

Теги
ГерманияРоссияШтайнмайер, Франк-Вальтер
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