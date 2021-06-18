СБУ признала солиста группы "Земляне" угрозой нацбезопасности Украины

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло фронтмена группы "Земляне", российского музыканта Сергея Скачкова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минкультуры.

"Обновить список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом Скачков Сергей Ростиславович", - говорится в тексте документа, подписанном главой Минкультуры Александром Ткаченко.

Что стало причиной попадания музыканта в черный список, не указывается. Украинские СМИ пишут, что "Земляне" в 2014 году выступали в Крыму во время референдума, а два года спустя давали концерты на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Согласно информации, сейчас в этом списке находится 200 фамилий.

65-летний советский и российский музыкант Сергей Скачков известен как фронтмен популярной в СССР рок-группы "Земляне", которая была создана студентами Ленинградского радиополитехникума в 1969 году. Коллектив известен своими хитами "Трава у дома", "Каскадеры", "Земля в иллюминаторе".