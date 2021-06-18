{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Блинкен посетит Германию 23-24 июня

Госсекретарь США встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Берлин, проведет встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт.

"23 июня канцлер примет госсекретаря США Блинкена. В этот день он принимает участие в берлинской конференции по Ливии", - сказал он.

С Маасом Блинкен проведет встречу также 23 июня. "Речь будет идти обо всех внешнеполитических темах, которые поднимались на последних саммитах", - отметили в ведомстве. По итогам этой встречи запланирована пресс-конференция. 24 июня оба политика возложат венки у Мемориала жертвам Холокоста.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияЛивияМаас, ХайкоБлинкен, Энтони
В Минск с визитом прибыла замминистра обороны России Татьяна Шевцова
Делегация Минобороны РФ, которую она возглавляет, примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию финансовой службы Вооруженных сил Белоруссии
Читать полностью