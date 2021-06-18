Блинкен посетит Германию 23-24 июня

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит на следующей неделе Берлин, проведет встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт.

"23 июня канцлер примет госсекретаря США Блинкена. В этот день он принимает участие в берлинской конференции по Ливии", - сказал он.

С Маасом Блинкен проведет встречу также 23 июня. "Речь будет идти обо всех внешнеполитических темах, которые поднимались на последних саммитах", - отметили в ведомстве. По итогам этой встречи запланирована пресс-конференция. 24 июня оба политика возложат венки у Мемориала жертвам Холокоста.