Соцпартия Молдавии оспорила закон о возмещении государством похищенного €1 млрд

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) оспорила в Конституционном суде закон о государственных гарантиях от 2016 года, которым на государственный бюджет было возложено бремя по возмещению похищенного из банковской системы страны €1 млрд. Об этом в ходе брифинга в пятницу сообщил вице-председатель парламента Владимир Батрынча.

"Парламентская фракция ПСРМ потребовала провести контроль конституционности "закона о миллиарде", которым были предоставлены государственные гарантии на сумму около 14 млрд леев для покрытия кражи из банковской системы. <…> Вместе с процентами эта сумма превышает 25 млрд леев", - сказал он.

"Мы надеемся, что на этот раз члены Конституционного суда учтут все юридические аргументы, конституционные нормы и интересы народа и аннулируют этот долг, который проевропейские правительства возложили на граждан", - отметил Батрынча. Он напомнил, что фракция ПСРМ дважды пыталась отменить закон 2016 года в парламенте, однако эти решения оспаривались проевропейскими партиями в КС, против также выступал МВФ.

Коррупционный скандал, связанный с хищениями в банках Молдавии, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело свое расследование, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшиеся бизнесменом Иланом Шором. В 2017 году он был приговорен по этому делу к семи с половиной годам тюрьмы, но обжаловал приговор, который до сих пор рассматривается в молдавских судах. После произошедшей в 2019 году смены власти в Молдавии Шор бежал из страны вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком, который затем был назван главным выгодоприобретателем хищения.