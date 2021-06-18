В Минск с визитом прибыла замминистра обороны России Татьяна Шевцова

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Делегация министерства обороны Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны Татьяной Шевцовой прибыла в Белоруссию с визитом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В ходе визита состоялась встреча представителей военного ведомства России с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, на которой обсуждались вопросы по основным направлениям совместной деятельности, а также были намечены перспективы сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов государств", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны заявили, что в ходе встречи стороны отметили высокий уровень взаимодействия финансовых органов военных ведомств двух стран, в том числе в ходе проведения совместных мероприятий боевой подготовки. Делегация Минобороны России примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию финансовой службы Вооруженных сил Белоруссии, добавили в Минобороны республики.