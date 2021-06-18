В Азербайджане объявили в международный розыск полковника запаса армии Армении

"Военной прокуратурой города Гянджи в отношении Гумашяна возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), 120.2.7 ("Убийство двух или более лиц"), 120.2.12 ("Умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды") Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда Гумашяну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Поводом для разбирательства стало интервью, которое Гумашян дал ереванскому изданию "Ноев ковчег". В нем офицер запаса рассказал, что под его руководством в Лачинском и Кельбаджарском районах, перешедших под контроль Баку в конце прошлого года, было заминировано порядка 500-600 га территории, а для подвоза мин потребовалось 17 грузовиков.

"Информация, высказанная Гумашяном, не была опровергнута военно-политическим руководством Армении, официальной реакции на его слова не последовало. Это дает основания полагать, что указанные им факты имели место быть. Происходившие в последнее время подрывы на минах в Лачинском и Кельбаджарском районах, в результате которых гибли и получали ранения люди, также подтверждают сделанные обвиняемым заявления", - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна, главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, а также главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна по обвинению в организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и оборудования военного назначения в период боевых действий в Нагорном Карабахе. По версии азербайджанского следствия, они организовали в 2001-2021 годах "неоднократные поставки оружия, боеприпасов, взрывчатки и прочего оборудования военного назначения".