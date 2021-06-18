Лукашенко потребовал от местных властей держать на особом контроле дисциплину

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласовывая назначение новых руководителей местных органов власти, призвал их держать на особом контроле соблюдение исполнительской дисциплины на местах, сообщает президентская пресс-служба в пятницу.

"Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина [нарушение дисциплины] порой губит все, - сказал Лукашенко, проводя кадровые назначения. - Дисциплина и еще раз дисциплина. Без нее толку не будет".

По словам президента, нельзя полагаться на то, что "рынок все вытянет", особенно в условиях, когда в стране нет "шальных денег". "Когда мы спим, труба не работает - ни нефтяная, ни газовая. Деньги не капают на счета. Нам надо все своими руками делать", - сказал глава государства.

"Можно было бы махнуть рукой, плюнуть на что-то - ах, рынок вытянет, если бы рядом лежал огромный мешок шальных денег, - продолжил Лукашенко. - Цены на нефть поднялись в два раза - в два раза больше денег. На природный газ следом за нефтью подтянулись цены - деньги есть". Всего этого, по словам Лукашенко, в Белоруссии нет, поэтому так важен человеческий фактор. "А в нем главное - дисциплина", - повторил он.

Президент отметил, что при назначении новых кадров не стоит опираться исключительно на "своих людей", с которыми работали на предыдущих должностях. "Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику", - подчеркнул Лукашенко.