В Раде зарегистрировали проект постановления о разрыве дипотношений Украины с Белоруссией

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией зарегистрирован в Верховной раде в пятницу. Авторами документа являются члены межфракционного объединения "За демократическую Белоруссию", основную часть которого составляют депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"С момента принятия постановления прекратить какие-либо дипломатические отношения с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных", - говорится в заявлении, текст которого в своем Telegram-канале разместил депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Документ уже зарегистрирован в парламенте, его текст еще не опубликован на сайте Рады.

Гончаренко пояснил необходимость принятия постановления тем, что Белоруссия разрешила представителям правоохранительных органов Луганской народной республики (ЛНР), которую Киев не признает, провести следственные действия с задержанным в Белоруссии блогером Романом Протасевичем. "Де-факто это означает признание так называемых [Донецкой и Луганской народной] республик и сотрудничество с террористами", - заявил парламентарий.

В проекте постановления также предложено на официальном уровне отказаться признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии, а "белорусский режим" считать представляющим "угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами", предложить гражданам Белоруссии различного рода преференции и упрощенный визовый режим, а также призвать иностранные государства ввести персональные санкции против Лукашенко и его соратников.

Протасевич - один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, который совершил 23 мая экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки самолета блогера задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Информация о бомбе не подтвердилась. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.