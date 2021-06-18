СМИ: швейцарский суд приговорил бывшего либерийского боевика к 20 годам тюрьмы

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Бывший главарь вооруженной либерийской группировки был признан швейцарским судом виновным в убийствах мирных жителей, изнасилованиях, вербовке детей и других преступлениях и приговорен к 20 годам тюремного заключения. Об этом в пятницу сообщает газета Le Temps.

Алию Косиа, бывший командир вооруженной группировки "Объединенное освободительное движение за демократию в Либерии" (УЛИМО), был признан виновным в многочисленных злодеяниях, совершенных в Либерии с 1989 по 1996 год. "Он был приговорен к 20 годам лишения свободы, хотя утверждал, что невиновен и стал жертвой заговора. Судьи оставили в силе 21 из 25 обвинений", - говорится в сообщении.

На суде подсудимый отрицал все обвинения и требовал оправдать его, а также выплатить компенсацию в размере 1,3 млн франков ($1,42 млн).

Косиа был арестован в 2014 году в Швейцарии, где он проживал в качестве постоянного резидента. Швейцарский закон от 2011 года позволяет привлекать к ответственности за серьезные преступления, совершенные в любом месте, в соответствии с принципом универсальной юрисдикции.