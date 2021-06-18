Киев направил запросы в четыре страны для проверки "белорусского следа" в деле Шеремета

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Национальная полиция Украины направила международные запросы в Россию, Белоруссию, США и Литву, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о возможном "белорусском следе" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Максим Цуцкиридзе в интервью украинскому изданию " Цензор.нет ".

"Сейчас международные поручения направлены в Республику Беларусь, Литву, Соединенные Штаты Америки, Российскую Федерацию. Ждем их выполнения, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о возможном "белорусском следе" в деле Шеремета", - заявил он.

Цуцкиридзе уточнил, что эти запросы связаны с появившимися ранее аудиозаписями, на которых якобы белорусские спецслужбы в 2012 году обсуждают намерение убить журналиста. "Нужно установить, чьи именно голоса зафиксированы на записи <...> Кроме фоноскопической экспертизы, нужно дождаться выполнения ряда международно-правовых поручений", - сказал он.

По словам замглавы Нацполиции, версия о "белорусском следе" была рабочей на протяжении расследования. "Деятельность Павла Шеремета, учитывая, как он выступал относительно действующей белорусской власти, была одной из версий. Следователи изучали, какие были конфликтные ситуации, публикации, заявления", - уточнил он.

Зимой нынешнего года полиция Украины допросила свидетеля, передавшего аудиозаписи, на которых якобы обсуждается намерение убить Шеремета, взорвав его автомобиль. По утверждениям МВД Украины, во время допроса свидетель предоставил информацию, которая может ускорить процесс поиска заказчика преступления. При этом в ведомстве заявили, что Украина нацелена на межгосударственное сотрудничество для работы с этими записями. Аудиозаписи появились в распоряжении Нацполиции в декабре 2020 года с помощью Службы внешней разведки страны, позже фрагменты этой информации появились в публичном доступе в интернете.

На обнародованных изданием EUobserver записях якобы фигурирует экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит о необходимости сделать "какую-то закладку" и таким образом убить Шеремета. 19 января пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что власти страны готовы рассмотреть обращение Киева, связанное с записями.

Убийство Шеремета

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранительные органы объявили о задержании трех исполнителей убийства - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. По версии следствия, они выполняли заказ "неустановленных лиц с целью создания в обществе крайне резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Все трое обвинения отрицают.