ЕС выразил сожаление в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу

БРЮССЕЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Евросоюз выразил сожаление в связи с решением России выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и намерен изучить возможные последствия. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Заявление Российской Федерации о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление и окажет пагубное воздействие на глобальную архитектуру контроля над вооружениями, - отмечается в нем. - Следующая Конференция государств-участников станет важным моментом для обсуждения дальнейших действий после этого выхода. Евросоюз изучит последствия, которые это решение может иметь для его собственной безопасности и безопасности наших партнеров".

По словам Борреля, "обеспечивая транспарентность и предсказуемость, ДОН способствовал жизненно важному укреплению доверия". "Возвращение всех к своим обязательствам по этому договору укрепило бы европейскую и глобальную безопасность и стабильность", - заключил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия делала все для сохранения договора и вся ответственность за его развал лежит на США. Как указали в МИД РФ, американцы активно выступают за прозрачность в военной области "лишь в тех случаях, когда они рассчитывают реализовать через нее какие-то свои преимущества". "Когда же речь заходит о мерах открытости, затрагивающих их собственную территорию, они дают задний ход и начинают создавать препятствия выполнению таких договоренностей, не задумываясь при этом ни о европейской безопасности, ни об озабоченностях союзников, ни об оценке собственной договороспособности", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. При этом в МИД РФ отметили, что ситуация с договором показывает бесперспективность попыток добиться односторонних преимуществ, игнорируя при этом интересы и озабоченности Москвы. В российском дипведомстве призвали западных партнеров осознать, что они не смогут обеспечить свою безопасность без учета интересов безопасности РФ и ее союзников.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия полностью выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года.