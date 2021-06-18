Палата депутатов Чехии утвердила закрепление в конституции права на защиту жизни с оружием

ПРАГА, 18 июня. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила в пятницу закрепление в конституции республики права граждан на защиту жизни с оружием в руках. За инициативу проголосовал 141 из 159 присутствовавших на заседании депутатов. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Внесение дополнения в конституцию вскоре должен утвердить Сенат (верхняя палата). В Праге не сомневаются в положительном исходе голосования в нем по этому вопросу, так как именно сенаторы выступили с такой инициативой.

В поддержку данной инициативы в Чехии была проведена кампания для сбора подписей под соответствующей петицией к властям. Ее подписали 102 тыс. граждан десятимиллионной страны, включая спикера Сената Милоша Выстрчила.