Макрон заявил, что позиция Байдена позволит ускорить работу над новой концепцией НАТО

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Поддержка президента США Джо Байдена европейской стратегии безопасности позволит ускорить работу над новой концепцией НАТО и укрепить стратегическую самостоятельность Европы. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он отметил, что во время саммита НАТО в Брюсселе президент Байден приветствовал развитие европейцами собственного механизма безопасности и пообещал поддерживать эту инициативу. "Мы можем завершить эту работу над новой концепцией НАТО, поскольку получили партнера, который активно участвует в наших дискуссиях, а также верит в сотрудничество и многосторонность", - сказал Макрон, оценивая перспективы работы с администрацией Байдена.

"Думаю, что нам удалось укоренить идею того, что стратегия европейской безопасности - это не альтернативный проект НАТО, но самостоятельный механизм. Европейцы должны вносить свой вклад в общую безопасность, особенно в отношении своих соседей", - добавил французский лидер.

Об отношениях с Россией

Страны ЕС должны выработать единый подход к отношениям с Россией, считает Эмманюэль Макрон.

"Мы регулярно сталкиваемся с провокациями, а также новой конфликтностью. Поэтому существует необходимость выработать правила в отношениях с Россией", - заявил он в контексте подготовки к предстоящему саммиту лидеров стран ЕС. Эта же тема будет обсуждаться в ходе предстоящих переговоров с канцлером ФРГ в пятницу.

Французский лидер подчеркнул, что страны ЕС "должны согласовать способы реагирования на провокации", но в то же время "найти пути для требовательного диалога".

По итогам предыдущего заседания Совета ЕС в конце мая лидеры стран - участниц содружества поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях между ЕС и Россией к плановому саммиту в июне. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила тогда, что ЕС пришел к выводу, что страны часто придерживаются разной линии в отношении РФ, в то время как важна единая политика.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что содержание совместного доклада Борреля и Еврокомиссии о политике Евросоюза в отношениях с Россией носит идеологизированный характер. По ее словам, стратегия ЕС не приближает перспективу нормализации взаимодействия Москвы и Брюсселя. Захарова также назвала категорически неприемлемыми "сваленные в кучу безосновательные обвинения о проецировании неких гибридных и иных угроз интересам и целостности Евросоюза".