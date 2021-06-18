Киев счел выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра "Минска"

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Факт получения жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса паспортов РФ, по мнению украинских властей, является "фундаментальной вещью" для корректировки Минских соглашений. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на брифинге в пятницу по итогам заседания Совбеза.

"Выдача паспортов - это фундаментальная вещь относительно изменения условий [Минских соглашений]. 630 тысяч паспортов, выданных РФ, <...> - это повод для того, чтобы начинать переговоры", - цитирует его агентство УНИАН.

Данилов в очередной раз выступил с утверждением, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно. Ранее он заявлял, что Киев считает необходимым изменить те положения Минских соглашений, которые являются, по мнению украинской стороны, невыполнимыми.

Паспорта РФ для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля 2019 года. Выдача документов производится в Ростовской области.

По мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, число жителей ДНР и ЛНР, получивших в упрощенном порядке гражданство РФ, до конца 2021 года может увеличиться почти вдвое - до 1 млн человек. По его информации, по состоянию на апрель гражданами РФ, проживающими на территории Донбасса, являлись 538 тыс. человек.

О Минских соглашениях

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным. Камнем преткновения стал вопрос передачи под контроль Киева участка границы с Россией в Донбассе. Киев настаивает на том, что это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений. При этом, согласно девятому пункту Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Последнее предполагает реформу Конституции Украины с учетом особого статуса Донбасса.