Иран подаст в суд на участников атаки на иранский избирательный пункт в Лондоне

ТЕГЕРАН, 18 июня. /ТАСС/. Иран намерен подать в суд в связи с нападением на расположенный в иранском консульстве в Лондоне избирательный участок для голосования на проходящих 18 июня выборах президента республики. Об этом сообщил на своей странице в Twitter временный поверенный в делах Ирана в Великобритании Мехди Хосейни.

"Нападение контрреволюционных элементов на гражданку Ирана будет преследоваться по закону, - указал он. - Ложные ревнители демократии с террористическим прошлым и связью с иностранными кругами жестоко избили женщину, которая всего лишь хотела проголосовать. В результате женщине были нанесены серьезные травмы головы".

Группа людей, собравшихся у консульства Ирана в Лондоне, пыталась помешать голосованию. Они обливали краской всех, кто заходил в здание. Всего на территории Великобритании развернуто 11 избирательных пунктов, сообщает агентство IRNA.

Помимо Ирана граждане исламской республики могут проголосовать еще в 133 странах мира, где в день выборов открыты 234 избирательных участка.