Пашинян не ожидает дестабилизации ситуации в Армении после парламентских выборов

ЕРЕВАН, 18 июня. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что в стране не будет дестабилизации ситуации после внеочередных выборов в парламент, которые пройдут 20 июня.

"Никаких событий после выборов не будет. В странах, где не фальсифицируются выборы, поствыборных событий не бывает. Но есть некоторые силы, которые хотят, чтобы в стране была гражданская война. Это те силы, во время правления которых случились события 27 октября (в этот день в 1999 году был совершен теракт в парламенте - прим. ТАСС) и 1 марта (в этот день в 2008 году произошли столкновения с полицией, которые привели к жертвам - прим. ТАСС)", - сказал Пашинян в показанном в пятницу интервью Общественному телевидению Армении.

При этом лидер партии "Гражданский договор" отметил, что 21 июня запланирован митинг с участием его сторонников, однако столкновений там, по его словам, не ожидается.

Внеочередные выборы в парламент Армении были назначены на 20 июня после затяжного внутриполитического кризиса в стране. В них участвуют партия и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", которые, согласно социологическим исследованиям, являются фаворитами. По данным социологов, также способны преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партия крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Всего в выборах принимают участие 26 партий и блоков.