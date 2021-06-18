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Работа избирательных участков на президентских выборах в Иране продлится до 02:00

Время голосования по стране продлили еще на два часа

ТЕГЕРАН, 18 июня. /ТАСС/. Время работы избирательных участков на выборах президента Ирана продлевается до 02:00 (00:30 мск). Об этом заявил штаб по проведению выборов.

"Время голосования по стране было продлено еще на два часа, то есть до двух часов ночи", - цитирует заявление газета Etimad.

Голосование началось в Иране в 07:00 по местному времени (05:30 мск). Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения, за председателя Верховного суда Эбрахима Раиси готовы проголосовать 63% избирателей, решивших прийти на выборы. Ближайшим соперником Раиси является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 9% избирателей. Другими претендентами на пост главы правительства являются заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.

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