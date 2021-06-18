Боррель обсудит 19-20 июня в Ливане пути выхода страны из политического кризиса

БЕЙРУТ, 18 июня. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет 19 и 20 июня в Бейруте переговоры с ливанскими политиками о путях выхода из кризиса вокруг формирования нового правительства. Об этом сообщил в пятницу порталу Naharnet дипломатический источник в миссии Евросоюза в Ливане.

"Предстоящий визит в Бейрут главы европейской дипломатии Жозепа Борреля состоится в момент, когда Ливан переживает острые экономические и финансовые проблемы", - отметил источник. По его словам, Боррель "выразит от имени ЕС солидарность с ливанским народом в эти чрезвычайно трудные времена и передаст ключевые послания руководителям страны". Как ожидается, Боррель проведет переговоры с президентом республики Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири и председателем парламента Набихом Берри, а также с лидерами основных политических партий и командующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном.

Перед прибытием главы дипломатии ЕС в Ливане резко обострились разногласия между основными политическими фигурами. Так, спикер Берри возложил на президента Ауна и его окружение ответственность за срыв выдвинутой им инициативы по преодолению тупика в создании нового правительства. 1 июня глава палаты депутатов предложил в качестве компромисса расширить состав будущего кабинета с 18 до 24 министров. При этом треть из них, согласно его плану, будет подобрана президентом, а остальные две трети - премьер-министром и спикером парламента. По мнению Берри, "такой баланс не даст ни одной стороне преимущества над другой при принятии решений".

Однако президент и его команда потребовали предоставить их сторонникам, помимо восьми мест в кабинете, дополнительно еще два министерских поста - главы МВД и Минюста, что позволит им блокировать при необходимости решения правительства.

Угроза санкций

Визит Борреля связан с обсуждением в Евросоюзе вопроса о возможном введении санкций против тех ливанских политиков, которые блокируют создание дееспособного кабинета, замешаны в коррупции и финансовых аферах или причастны к нарушению прав человека. Инициаторами таких рестрикций, которые на начальном этапе предполагают отказ во въезде на территорию стран - членов сообщества и замораживание банковских счетов, выступают Франция и Германия.

Как отмечает Naharnet, многие представители ливанской политической элиты являются владельцами недвижимости в Европе, их дети и внуки обучаются в лучших колледжах и университетах. "Для целого ряда семей подобные санкции будут весьма чувствительными", - отмечает портал.

По его данным, в Париже открыто намекают на то, что меры Евросоюза могут коснуться Джебрана Басиля, зятя президента, возглавляющего крупнейший христианский блок в парламенте. Против этого политика с ноября 2020 года уже действуют санкции Соединенных Штатов, введенные за его связи с проиранской шиитской партией "Хезболлах", бойцы которой воюют в Сирии на стороне правительственных войск. Басиль рассматривается как один из вероятных кандидатов на пост главы государства на предстоящих в 2022 году выборах.

Вакуум власти

10 июня исполнилось 10 месяцев с момента ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва 4 августа в морском порту Бейрута. 22 октября прошлого года новое правительство было поручено сформировать суннитскому политику Харири, опирающемуся на поддержку Франции и США.

9 декабря премьер-министр вручил президенту Ауну список из 18 независимых специалистов, которые не связаны с партиями и парламентскими блоками. Однако глава государства отказался одобрить состав правительства, который не был с ним заранее согласован. В ходе последующих встреч оба политика так и не смогли договориться о распределении министерских постов в будущем кабинете между кандидатами от христианских и мусульманских общин.

22 мая в своем выступлении в парламенте премьер-министр призвал президента Ауна "прекратить сражаться с ветряными мельницами и открыть дорогу новому правительству для получения вотума доверия".