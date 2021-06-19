Увеличение Литвой военного бюджета до 2,5% ВВП назвали средством сдерживания

ВИЛЬНЮС, 19 июня. /ТАСС/. Наращивание военного бюджета Литвы к 2030 году до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) необходимо как средство сдерживания. Об этом в субботу агентству ELTA заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"В нашем случае рост оборонных расходов следует воспринимать как месседж: мы усиливаем средства сдерживания и укрепляем оборону", - заявил он.

По словам главы ведомства, такие меры необходимы для предотвращения потенциальных угроз извне. "Мы должны демонстрировать свою готовность, модернизировать армию, чтобы было понятно: сдерживание действует", - утверждал Анушаскас.

Выделение на оборону не менее 2% от ВВП является неформальной нормой для членов НАТО, однако далеко не все участники блока ее придерживаются. Литва на этот уровень впервые вышла в 2018 году. Представленные в Сейме (парламенте) политические партии в сентябре того же года подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам оборонной политики. Он предусматривает последовательное наращивание военных расходов с выходом к 2030 году на уровень в 2,5% от ВВП.

"Мы считали возможным добиваться того, чтобы выйти на уровень 2,5% раньше, но пошли на компромисс и согласились с 2030 годом", - сказал военный министр.