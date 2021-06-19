Посла Британии в Тегеране вызвали в МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Посол Великобритании в Тегеране вызван в МИД Ирана в связи с проблемами, которые испытывали иранцы при голосовании на президентских выборах в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает в субботу агентство Fars.

По мнению иранской стороны, на ряде участков в Великобритании была попытка срыва голосования, звучали оскорбления в адрес избирателей и представителей властей Ирана, а также зафиксированы избиение пришедших на выборы граждан исламской республики.

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента были организованы в пятницу. В Лондоне прошли акции протеста около мест проведения выборов, в которых приняли участие десятки человек. Кроме того, представители иранской оппозиции попытались напасть на один из пунктов проведения выборов в британской столицы, что было запечатлено на камеры местных жителей.

Согласно предварительным результатам, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси победил на выборах в Иране, набрав 17,8 млн голосов. В выборах приняли участие 28,6 млн человек. За ближайшего соперника, секретаря Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсена Резаи свои голоса отдали около 3,300 млн человек.