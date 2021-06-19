В Марокко на пляжах уровень соответствия воды для купания стандартам качества достиг 87%

РАБАТ, 19 июня. /ТАСС/. Уровень соответствия воды для купания на пляжах в Марокко микробиологическим стандартам качества достиг 87,06%. Об этом говорится в опубликованном в субботу докладе правительственного Управления окружающей среды.

Согласно авторам документа, увеличилось число пляжей с "превосходным качеством воды", что говорит об "успехе усилий санитарных служб и управляющих структур, отвечающих за чистоту".

Большинство пляжей с водой, где обнаружены санитарные проблемы, находятся в провинциях Танжер - Тетуан - Эль-Хосейма, Касабланка - Сеттат и Рабат - Сале - Кенитра. Основная причина снижения качества - негативное влияние сброса сточных вод и нехватка инфраструктуры гигиены на пляжах.

Учитывая то, что качество воды для купания является важным фактором для развития морского туризма, Управление окружающей среды уже много лет реализует программу мониторинга качества воды. По мнению, экспертов, эта работа дает свои положительные результаты. Количество пляжей в королевстве, которые находятся под пристальным контролем служб, следящих за состоянием санитарных норм, повысилось с 79 в 2002 году до 175 в 2020 году.

Марокканские пляжи ежегодно посещают миллионы туристов, в том числе десятки тысяч россиян. Наиболее популярные из них расположены в районе городов Агадир, Эс-Сувейра, Касабланка, Танжер.