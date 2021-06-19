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Главы МИД Украины и Турции обсудили усиление взаимодействия ВМС двух стран в Черном море

Дипломаты также обсудили подготовку к 10-му заседанию Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов двух стран

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на полях Дипломатического форума в Анталье, на которой обсуждался вопрос расширения сотрудничества ВМС двух стран в Черном море. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МИД Украины.

"Министры отдельно обсудили возможности усиленного сотрудничества ВМС Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами - членами НАТО, и в целом взаимодействие государств ради безопасности в Черном море", - сказано в сообщении.

В МИД отметили, что дипломаты также обсудили подготовку к 10-му заседанию Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Тайипа Эрдогана, а также совместного заседания министров иностранных дел и министров обороны двух стран в формате "Квадрига".

Чавушоглу принял приглашение украинской стороны посетить Киев осенью этого года с целью обсуждения "всего комплекса украино-турецких стратегических отношений", говорится в сообщении.

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