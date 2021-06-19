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Экспертная группа Земана высказалась за развитие экономических связей Чехии с РФ и КНР

Чешский президент и его эксперты также обсудили вопросы предстоящего во второй половине 2022 года председательства Чехии в Евросоюзе

ПРАГА, 19 июня. /ТАСС/. Экспертная группа по вопросам внешней политики при президенте Чехии Милоше Земане на заседании в субботу, прошедшем при участии главы государства и министра иностранных дел республики Якуба Кулганека, высказались за активизацию дипломатических усилий страны, направленных на развитие зарубежных экономических связей, включая Россию и Китай. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек.

"В субботу во дворце Ланы (загородная резиденция президентов Чехии - прим. ТАСС) состоялось совещание экспертной группы президента республики Милоша Земана, в котором принял участие министр иностранных дел [Чехии] Якуб Кулганек, - отметил Овчачек. - Эксперты [высоко] оценили значение экономической дипломатии в реализации [целей чешской] внешней политики, включая [развитие торгово-экономических] отношения с Россией и Китаем".

Кулганек, в свою очередь, проинформировал, что с Земаном и его экспертами были обсуждены вопросы предстоящего во второй половине 2022 года председательства Чехии в Евросоюзе. Прага планирует провести в этот период два саммита ЕС. Это встречи на высшем уровне ЕС - США и ЕС - государства западной части Балканского полуострова, которые стремятся вступить в сообщество.

Глава МИД также сказал, что Чехия на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ЕС поддержит принятие санкций сообщества против властей Белоруссии. Земан, как подчеркнул он, полностью поддерживает их введение.

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