СМИ: очередное заседание Совместной комиссии в Вене может пройти 20 июня

Пакистан заявил, что "ни в коем случае" не будет предоставлять ЦРУ США свои военные базы

The New York Times ранее сообщила, что поспешный вывод американских войск из Афганистана поставил ЦРУ перед необходимостью срочного поиска новой "опорной базы"

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