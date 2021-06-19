СМИ: очередное заседание Совместной комиссии в Вене может пройти 20 июня

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Следующий раунд переговоров Совместной комиссии по ядерной сделки в Вене может пройти 20 июня. Об этом сообщает в субботу телерадиовещательная корпорация IRIB.
Отмечается, что заседание, скорее всего, состоится во второй половине дня. Иранскую делегацию представляет заместитель министра иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.