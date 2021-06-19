Пакистан заявил, что "ни в коем случае" не будет предоставлять ЦРУ США свои военные базы

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Пакистан категорически исключает возможность предоставления ЦРУ США использовать военные базы на своей территории для проведения трансграничных контртеррористических операций против террористической сети "Аль-Каида", террористической группировки "Исламское государство" и радикального движения "Талибан" (все три запрещены в РФ). Об этом заявил пакистанский премьер-министр Имран Хан в интервью информационному порталу Axios, фрагмент которого был опубликован в субботу.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления США баз для контртеррористических операций, он подчеркнул: "Ни в коем случае". "Мы ни за что не собираемся предоставлять [ЦРУ] какие-либо базы, [разрешать] любые действия с пакистанской территории в сторону Афганистана. Ни в коем случае", - отметил Хан.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что поспешный вывод американских войск из Афганистана во исполнение распоряжения президента США Джо Байдена поставил ЦРУ, многие годы активно действовавшее в этой стране, перед необходимостью срочного поиска новой "опорной базы" для отслеживания там ситуации и проведения контртеррористических операций. Выбор вариантов, отмечает издание, крайне невелик и ограничивается главным образом Пакистаном.

Консультации с Пакистаном

Переговоры с Исламабадом, по данным издания, идут сложно, так как ЦРУ сильно ограничено во времени - военные стремятся покинуть Афганистан к середине июля, а власти Пакистана в течение длительного времени покровительствовали радикальному движению "Талибан" и не торопятся в нынешних условиях выступать союзниками американцев в сдерживании амбиций талибов, поддерживающих тесные связи с "Аль-Каидой".

Как отмечает Axios, Хан давно выступает против сотрудничества Пакистана с США в контртеррористической сфере. По данным портала, американские должностные лица все еще надеются, что им удастся достичь секретного соглашения с ВС и разведкой Пакистана по вопросу использования баз. Так, директор ЦРУ Уильям Бернс не встречался с премьером во время своей недавней необъявленной поездки в Исламабад, где он провел консультации со своим пакистанским коллегой. Ранее в июне помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США провели "конструктивные переговоры" с Пакистаном по вопросу борьбы с терроризмом в Афганистане, но он не стал приводить детали обсуждений.

По информации источников The New York Times, пакистанцы потребовали различных ограничений в обмен на использование американцами базы в своей стране. По сути, уточняет издание, они потребовали для себя права окончательного утверждения любых целей, по которым ЦРУ или военные захотят нанести удар в Афганистане.

14 апреля 2021 года Байден объявил о планах начала вывода американских войск из Афганистана в мае с завершением этого процесса к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.