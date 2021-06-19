Асад в поздравлении Раиси заявил о желании укреплять двусторонние связи с Ираном

БЕЙРУТ, 19 июня. /ТАСС/. Лидер Сирии Башар Асад направил в субботу поздравительную телеграмму Эбрахиму Раиси, победившему на президентских выборах в Исламской Республике Иран.

В тексте послания, распространенном агентством SANA, он заявил "о желании и заинтересованности в совместной работе с избранным президентом ради укрепления двусторонних отношений, которые базируются на исторической дружбе". "Победа на выборах является свидетельством о выраженном вам доверии дружественного иранского народа", - подчеркивается в документе.

Асад пожелал Раиси "продолжать следовать курсом исламской революции, который ведет Иран к еще большему процветанию и прогрессу во всех областях". В послании отмечается "стойкость иранского народа перед лицом внешнего давления и заговоров, нацеленных на подрыв его воли и независимого решения".

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента начались в пятницу и завершились в ночь на субботу. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов. МВД исламской республики сообщило, что он признан официальным победителем голосования.