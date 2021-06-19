Байден сообщил о смерти одной из своих овчарок

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден сообщили в субботу о смерти одной из двух своих овчарок - Чемпа, которому было около 13 лет. Соответствующее письменное заявление президентской четы распространил Белый дом.

"Сегодня с тяжелым сердцем мы сообщаем всем вам, что наша любимая немецкая овчарка Чемп дома мирно ушла из жизни. Он был нашим постоянным, любимым спутником в течение последних 13 лет, и его обожала вся семья Байденов", - отмечается в тексте.

Чемп (сокращение от слова "чемпион") еще щенком поселился в семье нынешнего американского лидера после победы Барака Обамы на президентских выборах в 2008 году. Байден занимал при Обаме должность вице-президента США.

У действующего главы государства и его супруги есть и вторая овчарка - трехлетний Мейджор. Оба пса въехали в Белый дом через несколько дней после инаугурации Байдена, прошедшей 20 января. В начале марта после нападения Мейджора на одного из охранников Белого дома собак отправили в семейный дом президентской четы в штате Делавэр, в конце месяца их привезли обратно. Однако в конце марта овчарка снова покусала человека на территории Белого дома. После этого с Мейджором начали заниматься специалисты непосредственно в самом Вашингтоне.