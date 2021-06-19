Заседание комиссии по иранской ядерной сделке возобновится в Вене 20 июня

ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Совместная комиссия Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе проведет заседание 20 июня в Вене. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

"Совместная комиссия по СВПД возобновит [работу] в воскресенье, 20 июня, в Вене", - говорится в заявлении.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня. Постпред России в Вене Михаил Ульянов сообщил, что переговорщики вряд ли смогут доработать проект итоговой договоренности до выборов президента в Иране 18 июня, но соглашение находится в пределах досягаемости.