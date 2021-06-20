Во Франции при строгих санитарных мерах пройдет первый тур региональных выборов

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Первый тур региональных выборов пройдет в воскресенье во Франции при строгом соблюдении санитарных мер в связи с пандемией. Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (09:00 мск).

Изначально региональные выборы должны были пройти весной 2021 года, но в феврале были отложены до лета в связи со сложной эпидемической ситуацией. В середине апреля премьер-министр Франции Жан Кастекс предложил далее не откладывать голосование и провести первый и второй туры выборов 20 и 27 июня, но при соблюдении санитарных правил.

Правом голоса наделены более 47 млн французов.

Дистанция в 1,5 метра и передвижения по разметке

Как сообщили в МВД Франции, в связи с продолжающейся в стране эпидемией на каждом участке смогут голосовать одновременно не более трех избирателей. Всем предписано также соблюдать дистанцию в 1,5 м друг от друга, носить медицинские маски и следовать нанесенной на полу разметке. Хотя во всех помещениях для голосования будут установлены емкости с антисептическим гелем, французам рекомендуется прийти со своими авторучками.

Согласно циркуляру, разосланному министерством внутренних дел мэрам городов, члены избирательных комиссий должны в течение дня регулярно проветривать помещения и дезинфицировать столы, стулья и кабины для голосования. Работники избирательных комиссий должны иметь сертификат о вакцинации или справку с отрицательными результатами ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до дня голосования.

Прогнозы низкой явки

Согласно опросу, проведенному службой Elabe ("Элаб") по заказу телеканала Бэ-эф-эм, в первом туре проголосовать намерены лишь 36% избирателей. По оценкам социологов, явка на выборы может оказаться рекордно низкой. По данным Elabe, 43% опрошенных не хотят участвовать в голосовании из-за "недоверия к политическому классу".

Не менее 30% заявили, что "не интересуются региональными выборами", а 14% признались, что "чувствуют бесполезность своего голоса в этой кампании". Опрос был проведен 15-16 июня, в нем участвовали 1200 человек старше 18 лет.

Левые и правые

Главными темами, на которых сосредоточились кандидаты, наряду с перспективами преодоления пандемии и восстановлением экономики стали социальное развитие регионов, меры в области образования, миграционная политика.

На левом фланге французской политики социалисты и коммунисты пытаются сохранить контроль над пятью регионами (Новая Аквитания, Окситания, Бретань, Центр - Долина Луары и Бургундия - Франш-Конте). На пальму первенства в левом лагере претендуют экологисты. Это позволит им добиваться выдвижения единого кандидата от левых на президентских выборах в 2022 году. В роли объединяющей силы в левом лагере видит себя и партия "Неподчинившаяся Франция". Ее лидер Жан-Люк Меланшон традиционно ратует за союз всех левых. Он рассчитывает, что такой проект удастся реализовать уже перед вторым туром выборов, который пройдет 27 июня.

Не меньше ставки на правом фланге. "Сегодня именно мы являемся спокойной силой в политике", - заверила лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Ее партия рассчитывает выиграть выборы в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег на юго-востоке Франции. Кандидат "Национального объединения", бывший министр транспорта Тьерри Мариани надеется одержать победу в споре за пост председателя регионального совета с нынешним главой региона, представителем партии "Республиканцы" Рено Мюзелье. "Вот уже более двух десятилетий в этом регионе правят одни и те же люди, - заявила Ле Пен. - Необходимы перемены, и это желание перемен ощущается повсюду."

Планы правящей партии

В особой ситуации находится правящая партия "Республика на марше". При ее создании пять лет назад нынешний глава республики Эмманюэль Макрон, тогда еще только претендент на пост президента, подчеркивал необходимость преодоления раскола во французской политике на правых и левых. В минувшее пятилетие, несмотря на успех на президентских и парламентских выборах, его сторонникам не удалось установить контроль ни в одном из тринадцати регионов. "Опросы не слишком благоприятны", - признал глава парламентской группы партии Кристоф Кастанер. Партия рассчитывает, однако, что даже если не одержит побед на выборах, сможет получить в воскресенье достаточное число голосов, чтобы участвовать в формировании коалиций с другими партиями перед вторым туром голосования 27 июня.

Многие политические аналитики рассматривают региональный марафон как генеральную репетицию перед президентскими выборами. Они должны пройти в стране весной 2022 года. Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон в воскресенье направится в город Туке на северо-западе Франции, где проголосует на одном из местных участков.

Избирательные участки закроются в разные часы в зависимости от указания местного префекта.