Глава МИД Испании заявила, что НАТО нужно сотрудничать с Россией и Китаем

МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. НАТО следует проявлять твердость в отношении России и Китая в вопросах гибридных угроз, но одновременно с этим альянс должен сотрудничать с Москвой и Пекином. Такое мнение выразила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая в опубликованном в воскресенье интервью газете La Vanguardia.

По ее словам, на саммите НАТО 14 июня "были вновь определены риски и действующие лица". "К классическим военным рискам добавились и другие, например изменение климата", - подчеркнула министр. "Нам придется быть очень твердыми с Китаем и Россией в вопросе гибридных угроз, в вопросе атак на кибербезопасность, в вопросе дезинформации", - утверждала Гонсалес Лая.

"Но в то же время у нас должна быть позитивная повестка с Китаем по вопросу изменения климата, - отметила глава МИД. - Вопрос не в том, чтобы определять Китай и Россию как наших новых соперников, а в том, чтобы увидеть, какими будут наши отношения с ними, исходя из рисков". "Также нужно сотрудничать с ними", - подчеркнула министр.

Лидеры НАТО по итогам саммита в Брюсселе впервые в истории определили Китай как потенциальную угрозу для безопасности альянса. В заявлении НАТО не содержалось новых тезисов в отношении России, она классифицировалась как угроза безопасности НАТО, но при этом была признана необходимость диалога с позиции силы.