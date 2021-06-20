Экс-президент Армении Саргсян проголосовал на внеочередных выборах в парламент

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Третий президент Армении, один из лидеров блока "Честь имею" Серж Саргсян проголосовал в воскресенье на внеочередных парламентских выборах.

"Я сделал свой выбор еще 33 года назад. Я проголосовал за безопасную Армению и Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика), за безопасные границы и развитую экономику. Вся правоохранительная система по явному указу применяет силу в отношении представителей нашего блока: непонятные вызовы в полицию, непонятные задержания и обыски и тому подобное", - заявил он журналистам.

По словам Саргсяна, приоритетом его блока является "объединение расколотого общества".

В парламентских выборах участвуют 25 политических сил, включая партию и. о. премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также значатся партии "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Саргсян является лидером Республиканской партии, которая вместе с партией "Родина" экс-главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна создала блок "Честь имею". Хотя Саргсян сам активно занимается предвыборной кампанией, он не включен в список кандидатов в депутаты и уже заявил, что в случае победы на выборах не собирается возвращаться на госслужбу.