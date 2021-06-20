Шведский премьер пошел на компромисс в связи с голосованием по вопросу о доверии

СТОКГОЛЬМ, 20 июня. /ТАСС/. Владельцы недвижимости и Ассоциация арендаторов жилья приглашаются к проведению переговоров для достижения договоренности по теме введения рыночных цен на аренду квартир в новых домах в Швеции. О попытке урегулировать таким образом политический кризис рассказал в воскресенье на пресс-конференции премьер-министр Стефан Лёвен. На понедельник назначено голосование по вопросу о доверии его кабинету.

"Если стороны достигнут соглашения о том, как будет реформирована модель аренды в новостройках, то правительство внесет предложения в соответствии с договоренностями, - отметил премьер. - Это требование, выдвинутое Нуши Дадгостар из Левой партии. Сейчас мы извещаем о том, что у сторон появилась возможность найти решение".

Как сообщил в четверг лидер парламентской группы популистской партии "Шведские демократы" Хенрик Винге, эта политическая сила потребовала провести голосование по вопросу о доверии Лёвену и его правительству. Ранее Дадгостар заявила, что не доверяет нынешнему премьеру из-за предложения кабинета ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Лёвен же пояснил, что правительство лишь изучает эту инициативу в соответствии с достигнутой в январе 2019 года договоренностью с двумя другими партиями, поддерживающими его кабинет меньшинства. Он считает, что было бы безответственно выносить сейчас вотум недоверия правительству и ввергать страну в политический кризис.

Лидер Левой партии Дадгостар уже окрестила новые переговоры "легкомысленным политическим театром, призванным затянуть процесс". Она вновь призвала полностью отказаться от предложения о введении рыночной арендной платы.

Против премьера в парламенте проголосуют также "Христианские демократы" и Умеренная коалиционная партия. Если Лёвен в понедельник проиграет, то ему придется либо уйти в отставку, либо объявить новые выборы. "Шведские демократы" надеются на организацию волеизъявления этой осенью.