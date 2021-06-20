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Генштаб ВС РФ рассчитывает на более конструктивные отношения с США после саммита

На переговорах чувствовался "конструктивный настрой", отметил генерал армии Валерий Герасимов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов рассчитывает, что отношения России и США будут развиваться более конструктивно после саммита в Женеве.

"Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути", - сказал участвовавший в переговорах Герасимов в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

16 июня в Женеве завершился российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и вопросы международной повестки дня.

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