СМИ: военная база на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, по Айн-эль-Асад, расположенной в иракской провинции Анбар, было выпущено по меньшей мере две ракеты. Регион Эль-Багдади, на территории которого находится база, полностью блокирован силами безопасности.

Как сообщил иракскому телеканалу Alsumaria представитель местных сил безопасности, по базе был выпущен один реактивный снаряд, который разорвался неподалеку от военного объекта. Он добавил, что пострадавших среди военнослужащих или обслуживающего персонала базы нет.