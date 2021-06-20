Беннет заявил, что Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Израиль продолжит проводить политику, направленную на предотвращение получения Ираном ядерного оружия. С таким заявлением выступил в воскресенье на первом еженедельном заседании нового правительства премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

"Иранский режим палачей не должен получить оружие массового уничтожения, это четкая, неизменная и последовательная позиция Государства Израиль", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "В Иране в эти выходные дни был избран новый президент Эбрахим Раиси. [Иранский духовный лидер и руководитель Али] Хаменеи позволил избрать "тегеранского палача", который несет личную ответственность за убийство многих тысяч граждан Ирана", - продолжил Беннет. "Выбор Раиси - это сигнал для мировых держав о необходимости проснуться перед возвращением к ядерной сделке и понять, с кем они ведут дела", - добавил он.

Глава МИД Израиля Яир Лапид, комментируя избрание Раиси, выразил мнение, что "новый президент Ирана является экстремистом, ответственным за гибель тысяч иранцев", и "привержен ядерным амбициям иранского режима и его кампании глобального террора". "Его избрание должно подвигнуть мировое сообщество к решимости немедленно остановить ядерную программу Ирана и положить конец его (Тегерана) разрушительным региональным амбициям", - добавил министр, чьи высказывания распространила в воскресенье пресс-служба дипведомства.

13-е в истории современного Ирана выборы президента начались в пятницу и завершились в ночь на субботу. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов. МВД сообщило, что он официально признан победителем.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с исламской республики, выполнения Тегераном обязательств в атомной сфере, возвращения Вашингтона в сделку. Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий также проводят отдельные консультации с американской делегацией без участия Ирана.

Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, который бессменно руководил кабинетом 12 лет. Последний ранее неоднократно заявлял, что еврейское государство сделает все возможное для предотвращения получения исламской республикой ядерного оружия.