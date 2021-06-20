Кабмин Израиля оставил Авива Кохави главой Генштаба армии до 2023 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Новое правительство Израиля на своем первом еженедельном заседании в воскресенье продлило до 16 января 2023 года срок полномочий главы Генерального штаба армии еврейского государства Авива Кохави. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Правительство 20 июня 2021 одобрило предложение министра обороны Бени Ганца о продлении срока полномочий начальника Генштаба Армии обороны Израиля Авива Кохави до 16 января 2023 года", - говорится в заявлении.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, комментируя решение кабмина, отметил, что Кохави - "профессиональный командир, который смело и ответственно выполняет свои должностные обязанности". "Я приветствую продление правительством его срока полномочий на четвертый год", - добавил премьер, чьи высказывания распространила правительственная пресс-служба.

Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, который бессменно руководил кабинетом 12 лет.