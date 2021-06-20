Макрон проголосовал на региональных выборах во Франции

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на избирательный участок в коммуне Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, регион О-де-Франс), чтобы отдать свой голос на выборах руководителей регионов, которые проходят в воскресенье по всей стране.

Глава государства традиционно голосует именно в этом курортном городе на северо-западе республики. Там находится его неофициальная резиденция - большая вилла, которую супруга Брижит унаследовала от своих родителей, принадлежавших к числу богатых промышленников.

Макрон прибыл на избирательный участок на час позже, чем было объявлено накануне. При этом дом президентской четы расположен всего в нескольких сотнях метров от мэрии, где проходит голосование. На выходе с виллы их встречали местные жители и многочисленные журналисты. Глава государства приветствовал всех собравшихся и сфотографировался с двумя подростками, однако из соображений безопасности все же отправился к участку на автомобиле.

Возле участка Макрона уже ждала большая толпа избирателей, многие из них были без масок, необходимых для участия в волеизъявлении. Однако присутствовавшие на месте сотрудники полиции никому не делали замечаний, а французский лидер вплотную подходил к собравшимся, чтобы поприветствовать их, стукнувшись кулаками (традиция, появившаяся во время пандемии коронавируса), и перекинуться несколькими словами. Сам Макрон был в медицинской маске, как и сопровождавшие его охранники.

К полудню явка в департаменте Па-де-Кале составила 11,61%. В целом в европейской части страны, согласно данным МВД, она достигла 12,22%. Это на 4 процентных пункта меньше, чем 6 лет назад.

На выборах главы государства в 2017 году Макрон получил в Ле-Туке в ходе второго тура 81% голосов, что стало рекордом, так как в 4 раза был превышен показатель Марин Ле Пен и на 15% - уровень поддержки будущего президента в целом по стране.