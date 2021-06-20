В Чехии почтили память жителей сожженной нацистами деревни Лежаки

ПРАГА, 20 июня. /ТАСС/. Церемонии в память об уничтоженной гитлеровцами 79 лет назад деревни Лежаки (Восточная Чехия) прошли в воскресенье в Чехии.

Главная из них состоялась на территории мемориального комплекса жертв нацизма, возведенного на месте трагедии. Венки к памятнику возложили представители высшего руководства республики, чешских ветеранских и общественных организаций. В связи с действующими в республике из-за коронавируса ограничениями число участников акций было ограничено.

"О трагедии жителей деревни Лежаки, спаленной нацистами через две недели после уничтожения деревни Лидице (Центральная Чехия), нужно постоянно помнить. Это необходимо, чтобы люди не забывали ужасы войны. Это необходимо, чтобы военный кошмар больше не повторился", - заявила вице-премьер и министр финансов Чехии Алена Шиллерова, слова которой привел телеканал CNN Prima News.

Покушение на любимца Адольфа Гитлера, начальника Главного управления имперской безопасности Третьего рейха, имперского протектора "Протектората Богемии и Моравии" (так нацисты назвали оккупированную Чехию) обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха было совершено 27 мая 1942 года, 4 июня он умер от полученных ран. Вскоре по Чехии прокатилась волна репрессий. Деревня Лидице была сожжена 10 июня 1942 года, а в Лежаки нацисты ворвались 24 июня 1942 года. Их население было полностью уничтожено: расстреляны 41 взрослый, включая женщин, а 11 детей погибли в гитлеровских концлагерях.