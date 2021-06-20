Король Марокко поздравил Гутерриша с переизбранием на пост генсека ООН

РАБАТ, 20 июня. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное послание Антониу Гутерришу по случаю его переизбрания на пост генерального секретаря ООН. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

"Этот второй мандат представляет собой выраженное государствами-членами единодушное признание вашего лидерства и вашей приверженности делу человечества, которые вы выполняли с образцовым самопожертвованием и решимостью", - отмечается в тексте послания.

"Марокко видит плоды смелых реформ, которые вы неустанно проводите в течение четырех лет в основных областях деятельности ООН, таких как действия по поддержанию мира, реорганизация секретариата, реформа архитектуры мира и безопасности ООН, борьба с разжиганием ненависти, установление бюджетных процедур, направленных на обеспечение финансовой устойчивости организации", - подчеркнул Мухаммед VI.

Отдельно он отметил "значительные усилия Антониу Гутерриша, предпринятые с момента вспышки пандемии COVID-19, которая стала настоящим испытанием на устойчивость для ООН и системы многосторонних отношений".

Монарх заверил Гутерриша, что "Марокко продолжит играть активную роль на региональном и международном уровнях в интересах мира, развития и диалога между культурами и цивилизациями".

Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека. Генеральная Ассамблея ООН на заседании в пятницу вновь назначила его на эту должность. Ранее кандидатуру Гутерриша поддержал Совет Безопасности всемирной организации. Генассамблея лишь однажды не согласилась с рекомендациями Совбеза - в 1950 году.