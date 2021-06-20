{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Белый дом: решение по ядерной сделке будет принимать Хаменеи, а не новый президент Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Вашингтон исходит из того, что в Иране решения, касающиеся сделки по атому, принимает духовный лидер и руководитель этой страны Али Хаменеи, а не президент. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Комментируя итоги президентских выборов в Иране, он отметил: "В конечном счете решение о том, вернется ли Иран к ядерной сделке, вернется ли к обязательствам, согласно международному праву, примет не президент, а верховный лидер Ирана. Этот человек по итогам выборов не сменился".

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Эксперт: кардинальных изменений в отношениях РФ и Ирана с приходом Раиси не предвидится
С приходом Эбрахима Раиси в политике Ирана могут наметиться некоторые "оттенки" того, чего не было при еще действующем президенте Хасане Роухани, но не в отношении России, считает Владимир Сажин
Читать полностью