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Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы отправился в Россию

Мин Аун Хлайн примет участие в Московской конференции по международной безопасности

БАНГКОК, 20 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн отправился в Россию. Об этом в воскресенье сообщил государственный телеканал MRTV.

По его данным, Мин Аун Хлайн собирается принять участие в Московской конференции по международной безопасности.

Московская конференция по международной безопасности пройдет с 22 по 24 июня. В прошлом году конференция не проводилась в связи с ситуацией с коронавирусом. В повестку форума обычно выносятся вопросы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность.

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