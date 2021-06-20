Эксперт: кардинальных изменений в отношениях РФ и Ирана с приходом Раиси не предвидится

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Политика Ирана по отношению к России с приходом к власти победившего на президентских выборах Эбрахима Раиси практически не изменится, ее вектор будет определяться в зависимости от той или иной ситуации. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

"Перспективы, конечно, есть. Я уверен, что кардинально внешняя политика Ирана не изменится, потому что в основном генеральную линию внешней политики определяет верховный лидер [Али] Хаменеи, а уже непосредственно исполняет требования этой генеральной линии президент. Поэтому кардинальных изменений во внешней политике не будет. Я подчеркиваю, кардинальных", - сказал он.

По словам специалиста, с приходом Раиси в политике Ирана могут наметиться некоторые нюансы и оттенки того, чего не было при еще действующем президенте Хасане Роухани, но в отношении России изменения маловероятны. "Российско-иранские отношения можно определить как ситуационное партнерство. В каких-то областях внешней политики мы сходимся, в каких-то расходимся, все зависит от ситуации в определенной точке региона и даже мира. Поэтому в политическом плане я не думаю, что будут какие-то большие изменения", - указал собеседник агентства.

Серьезных изменений в торгово-экономических отношениях между странами также ожидать не стоит, считает эксперт. "Я думаю, что каких-то кардинальных изменений в торгово-экономических отношениях не получится, но будет продолжаться, конечно, строительство атомной электростанции, второго и третьего блока АЭС "Бушер". Будет продолжено строительство тепловой электростанции с помощью России", - продолжил он.

Аналитик также обратил внимание, что торговый баланс между Россией и Ираном остается на достаточно низком уровне. "На протяжении последних десяти и даже больше лет торговый баланс России и Ирана где-то в районе $2 млрд всего-навсего (в зависимости от года). Это, конечно, для таких крупных стран, как Россия и Иран, очень мало, - отметил Сажин. - Я хочу привести в пример торгово-экономические отношения Ирана и Китая: [они составляют], по разным данным, от $40 до $60 млрд".

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента начались в пятницу и завершились в ночь на субботу. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов. МВД исламской республики сообщило, что он признан победителем.