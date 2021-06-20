В Белом доме заявили, что США передали всю финансовую помощь Украине

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация в полном объеме передала Киеву средства, ассигнованные ранее на оказание помощи в сфере безопасности в текущем году, еще $100 млн были зарезервированы на случай обострения ситуации на российско-украинской границе. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой говорилось, что Белый дом собирался предоставить Украине военную помощь на сумму $100 млн, но поменял планы. "Конгресс ассигновал $275 млн на помощь Украине в этом году, средства следовало израсходовать к сентябрю. Сейчас июнь. Мы потратили эти средства для Украины в полном объеме", - сказал Салливан. Он заверил, что президент США Джо Байден "выполнил свои обязательства относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, направив ей в полном объеме одобренную помощь в сфере безопасности".

"Еще $100 млн были пакетом [помощи] на случай дальнейших вторжений России на Украину. Это средства в дополнение к $275 млн", - пояснил помощник президента США. По его версии, данный пакет помощи был сформирован, "когда десятки тысяч российских военных находились на украинской границе".

"Когда войска были отведены, так и не войдя на Украину, мы перевели этот пакет в резерв на случай, если он понадобится в будущем. Эти средства имеются, россияне знают, что они есть, и украинцы знают, что они есть, - добавил Салливан. - Но утверждения о том, что мы удержали какую-либо помощь в целях безопасности для Украины, является попросту ерундой".

О том, что американская администрация подготовила резервные средства помощи Киеву на случай обострения ситуации на российско-украинской границе, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она не уточнила, о каком объеме идет речь.

Западные страны ранее неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании российских сил вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.